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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Yıllık Toplantısını Tamamladı

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Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi, yıllık toplantısını tamamladı. Toplantıda siyasi danışmanlara, Çin modernleşmesini ileriye götürmek için birlik ve dayanışmaya katkıda bulunma çağrısı yapıldı.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi, yıllık toplantısını Pazar günü tamamladı. Toplantıda siyasi danışmanlara, Çin modernleşmesini ileriye götürmek için büyük birlik ve dayanışmaya katkıda bulunma ve güç toplama çağrısı yapıldı.

Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda 2.000'den fazla siyasi danışmanın bir araya geldiği Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ikinci oturumunun kapanış toplantısına Çinli liderler Xi Jinping, Li Qiang, Zhao Leji, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi ve Han Zheng de katıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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