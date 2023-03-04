Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Üyeleri Oturum Öncesi Soruları Yanıtladı Güncel Haberler BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin üyeleri Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda komitenin ilk oturumunun açılışı öncesinde soruları yanıtladı, 4 Mart 2023. (Fotoğraf: Cheng Tingting/Xinhua) BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin üyeleri Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda komitenin ilk oturumunun açılışı öncesinde soruları yanıtladı, 4 Mart 2023. (Fotoğraf: Cheng Tingting/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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