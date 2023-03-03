Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 4-11 Mart'ta Yıllık Oturum Düzenleyecek

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık oturumu Cumartesi günü saat 15.00'te Beijing'de başlayacak.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun sözcüsü Guo Weimin (sağdan ikinci), Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı, 3 Mart 2023. (Fotoğraf: Chen Yehua/Xinhua)

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi'nin yıllık oturumu Cumartesi günü saat 15.00'te Beijing'de başlayacak.

Yıllık oturumun sözcüsü Guo Weimin basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun 11 Mart Cumartesi günü öğleden sonra sona ermesinin planlandığını söyledi.

Guo, siyasi danışmanların oturum sırasında Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Daimi Komitesi'nin çalışmaları ve siyasi danışmanlardan gelen teklif çalışmaları hakkındaki raporları dinleyeceğini ve müzakere edeceğini bildirdi.

Guo, siyasi danışmanların ayrıca 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ilk oturumunda oy hakkı olmayan katılımcılar olarak hazır bulunacağını ve hükümet çalışma raporu da dahil olmak üzere raporları dinleyip görüş alışverişinde bulunacağını sözlerine ekledi.

Guo, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı tüzüğünde yapılacak bir değişikliğin ve Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumuna ilişkin siyasi bir kararın oturum sırasında gözden geçirilip kabul edileceğini söyledi.

Guo, en üst düzey siyasi danışma organı için yeni bir liderlik seçiminin de gündemde olduğunu belirtti.