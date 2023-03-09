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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Beijing'de Devam Ediyor

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Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Beijing'de Devam Ediyor

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumu Çin'in başkenti Beijing'de devam ediyor.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Beijing'de Devam EdiyorÇin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun video konferansının şube toplantı salonu görülüyor, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Kaixiong/Xinhua)

BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumu Çin'in başkenti Beijing'de devam ediyor.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Beijing'de Devam EdiyorÇin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun video konferansının şube toplantı salonu görülüyor, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Dong Ruifeng/Xinhua)

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Beijing'de Devam EdiyorÇin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun video konferansının şube toplantı salonu görülüyor, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Zheng Mingda/Xinhua)

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Beijing'de Devam EdiyorÇin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun video konferansının şube toplantı salonu görülüyor, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Kaixiong/Xinhua)

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Beijing'de Devam EdiyorÇin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun video konferansının şube toplantı salonu görülüyor, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Shi Yucen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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