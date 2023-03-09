Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi Beijing'de Devam Ediyor Güncel Haberler BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumu Çin'in başkenti Beijing'de devam ediyor. Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun video konferansının şube toplantı salonu görülüyor, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Kaixiong/Xinhua) BEİJİNG, 9 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumu Çin'in başkenti Beijing'de devam ediyor. Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun video konferansının şube toplantı salonu görülüyor, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Dong Ruifeng/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun video konferansının şube toplantı salonu görülüyor, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Zheng Mingda/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun video konferansının şube toplantı salonu görülüyor, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Liu Kaixiong/Xinhua) Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin ilk oturumunun video konferansının şube toplantı salonu görülüyor, 9 Mart 2023. (Fotoğraf: Shi Yucen/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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