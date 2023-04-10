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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Askeri Tatbikatları Tamamladı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Askeri Tatbikatları Tamamladı

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NANJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Doğu Harekat Komutanlığı, Taiwan Adası çevresinde 8-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği muharebe hazırlık devriyelerindeki ve askeri tatbikatlardaki tüm görevleri yerine getirdi.

NANJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Doğu Harekat Komutanlığı, Taiwan Adası çevresinde 8-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği muharebe hazırlık devriyelerindeki ve askeri tatbikatlardaki tüm görevleri yerine getirdi.

Operasyonlarda, ordunun farklı branşlarının ve teçhizatının ortak savaş kabiliyeti, gerçek muharebe koşulları altında kapsamlı şekilde test edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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