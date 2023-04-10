Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Askeri Tatbikatları Tamamladı

NANJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) Doğu Harekat Komutanlığı, Taiwan Adası çevresinde 8-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirdiği muharebe hazırlık devriyelerindeki ve askeri tatbikatlardaki tüm görevleri yerine getirdi.