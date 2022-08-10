Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan Adası Çevresindeki Ortak Tatbikatlarına Devam Etti

NANJİNG, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Hareket Alanı Komutanlığı Salı günü Taiwan adası çevresindeki sularda ve hava sahasında ortak muharebe eğitim ve tatbikatlarına devam etti. Tatbikatlarda özellikle ortak abluka ve ortak destek operasyonlarına yoğunlaşıldı. Doğu Hareket Alanı Komutanlığı'na bağlı hava kuvvetleri; hava sahası kontrolü operasyonları, havadan havaya yakıt ikmali ve havadan denize destek konularında tatbikatlarda bulunmak üzere erken uyarı uçakları, savaş jetleri, hava ikmal uçakları ve sinyal karıştırma uçakları gibi çok sayıda savaş uçağı görevlendirdi. Ortak arama ve kurtarma, mühimmat ve malzeme tedariki, ekipman tamiri, yaralıların kurtarılması ve transferi konularında da tatbikatlar gerçekleştirildi.