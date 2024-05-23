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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Taiwan adası çevresinde ortak tatbikatlar yapıyor

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı, Taiwan adası çevresinde ortak askeri tatbikatlar yürütüyor. Komutanlığa bağlı ordu, donanma, hava ve roket kuvvetlerini içeren askeri birimler, Joint Sword-2024A kod adlı ortak tatbikatı gerçekleştirmek için hazır durumda.

Tatbikatlardan çeşitli görüntüler

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Komutanlığı, Taiwan adası çevresinde ortak askeri tatbikatlar yürütüyor.

Komutanlığa bağlı ordu, donanma, hava ve roket kuvvetlerini içeren askeri birimler, Perşembe gününden Cuma gününe kadar Joint Sword-2024A kod adlı ortak tatbikatı gerçekleştirmek için hazır durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Nanjing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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