Haber : Çin Halk Kurtuluş Ordusu Ortak Tatbikatlara Devam Ediyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Ortak Tatbikatlara Devam Ediyor

 - Güncelleme:
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Ortak Tatbikatlara Devam Ediyor

NANJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, planlandığı üzere Taiwan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatlarına Pazar günü devam etti.

NANJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, planlandığı üzere Taiwan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatlarına Pazar günü devam etti. Pazar günü odak noktası, uzun menzilli hava hedeflerine vuruş ve kara hedeflerini vurmak için ortak ateş kullanma yeteneklerinin test edilmesiydi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın savaş uçakları Taiwan Adası çevresinde düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatları sırasında operasyon gerçekleştiriyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Xinchao/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın savaş uçakları Taiwan Adası çevresinde düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatları sırasında operasyon gerçekleştiriyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Gong Yulong/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın savaş uçakları Taiwan Adası çevresinde düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatları sırasında operasyon gerçekleştiriyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Shaodu/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın bir savaş uçağı Taiwan Adası çevresinde düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatları sırasında kalkış yapıyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Fu Gan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title