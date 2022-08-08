Çin Halk Kurtuluş Ordusu Ortak Tatbikatlara Devam Ediyor

NANJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, planlandığı üzere Taiwan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatlarına Pazar günü devam etti.

NANJİNG, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, planlandığı üzere Taiwan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatlarına Pazar günü devam etti. Pazar günü odak noktası, uzun menzilli hava hedeflerine vuruş ve kara hedeflerini vurmak için ortak ateş kullanma yeteneklerinin test edilmesiydi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın savaş uçakları Taiwan Adası çevresinde düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatları sırasında operasyon gerçekleştiriyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Wang Xinchao/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın savaş uçakları Taiwan Adası çevresinde düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatları sırasında operasyon gerçekleştiriyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Gong Yulong/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın savaş uçakları Taiwan Adası çevresinde düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatları sırasında operasyon gerçekleştiriyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Xu Shaodu/Xinhua)

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nın bir savaş uçağı Taiwan Adası çevresinde düzenlenen ortak savaş eğitim ve tatbikatları sırasında kalkış yapıyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Fu Gan/Xinhua)