Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Taiwan Adası Çevresindeki Tatbikatı Devam Ediyor NANJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Cuma günü Taiwan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında düzenlediği ortak savaş eğitim ve tatbikatlarına devam etti. NANJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Cuma günü Taiwan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında düzenlediği ortak savaş eğitim ve tatbikatlarına devam etti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı donanmasının Taiwan Adası çevresindeki sularda düzenlediği savaş eğitim ve tatbikatları sırasında donanmaya ait bir savaş gemisinden görülen Taiwan'a ait bir askeri gemi, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Lin Jian/Xinhua) Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı donanmasının Taiwan Adası çevresindeki sularda düzenlediği savaş eğitim ve tatbikatları sırasında dürbünle bakan bir asker, 5 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Lin Jian/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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