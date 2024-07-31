Çin Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun 97. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun 97'nci kuruluş yıl dönümünü başkentte verdiği resepsiyonla kutladı.

Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Gültekin Yaralı ile Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Li Guangya'nın yanı sıra ülkelerin diplomatik ve askeri temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Liu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun 97'nci kuruluş yıl dönümünün kutlandığı resepsiyonda yaptığı konuşmada, Çin ordusunun ve ülkesinin gelecek vizyonundan bahsetti.

Liu, "Çin ve Türkiye kadim medeniyetlere sahip iki ülkedir. Bin yıllık İpek Yolu, iki milleti birbirine bağlamış ve karşılıklı dostane ilişkilere imkan sağlamıştır." dedi.

Son yıllarda iki ülkenin liderlerinin ortak rehberliğinde Çin-Türkiye ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştiğini anlatan Liu, "Çin, Türkiye ile siyasi güveni artırmaya, Kuşak ve Yol ile Orta Koridor girişimlerinin sinerjisini artırmaya ve çeşitli alanlarda somut işbirliğini daha da derinleştirmeye devam edecektir." diye konuştu.

Liu, iki ülkenin ve halkın yararına kapsamlı, derin ve yüksek seviyeli Çin-Türk stratejik işbirliği ilişkisi geliştirileceğini belirterek, Çin'in Türkiye ile birlikte küresel zorluklarla başa çıkmak ve dünya barışını sağlamak için işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

İki ülkenin güçlü etkileşimi

Tümgeneral Yaralı ise konuşmasında, "İki kadim medeniyet olarak binlerce senelik köklü ilişkilere sahip olduğumuz Çin Halk Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki güçlü etkileşim, dostluk ve ortak anlayış, zor dönemlerde karşılıklı yardımların sağlanmasında da kendini göstermektedir." ifadesini kullandı.

Yaralı, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1971'de tesis edildiğini hatırlattı.

Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin 2010'da stratejik işbirliği düzeyine yükseldiğine işaret eden Yaralı, Çin ile karşılıklı güven temelindeki işbirliğini müşterek fayda çerçevesinde geliştirmeyi arzuladıklarını aktardı.

Yaralı, 2010'dan beri süregelen üst düzey askeri diyalog toplantılarının işbirliğini ilerletilmesine katkı sağladığını söyledi.

İki ülkenin güvenlik ve istikrar konusunda sorumlu olduğunu kaydeden Yaralı, işbirliğinin gelişmesinin bölgesel barışa, refaha ve istikrara katkıda bulunacağını dile getirdi.

Ülkeler arası işbirliği vurgusu

Askeri Ataşe Li, Çin ordusunun tarihini ve faaliyetlerini anlatarak, ülkesiyle Türkiye arasındaki dostluk ve etkileşimin çok eski zamanlara dayandığını söyledi.

Tarihi İpek Yolu'nun yeniden canlandığını belirten Li, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping rehberliğinde iki ülke arasındaki karşılıklı siyasi güvenin ve işbirliğinin giderek arttığını dile getirdi.

Li, son yıllarda Çin ve Türkiye ordularının çeşitli seviyelerde somut işbirliğinde olduğunu ifade ederek, ordular arasındaki iletişimin derinleştirilmesinin ilişkilere katkı sağlamasını temenni etti.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekildi.