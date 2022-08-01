Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 95. Yıldönümü Kutlamaları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 95. Yıldönümü Kutlamaları

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 95. Yıldönümü Kutlamaları

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan gibi parti ve devletin ileri gelen...

 - Güncelleme:

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı olan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji, Han Zheng ve Wang Qishan gibi parti ve devletin ileri gelen isimleri, Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) 95. kuruluş yıldönümünü kutlamak için Ulusal Savunma Bakanlığı tarafından Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen resepsiyona katıldılar, 31 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Yan Yan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title