Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong'da Ortak Devriye Düzenledi

HONG KONG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hong Kong Garnizonu, kara, deniz ve hava kuvvetlerinin bir bölümüyle ortak devriye düzenledi. Çarşamba günkü devriye çerçevesinde birliklerin acil durum müdahalesi, ortak operasyon ve özel durumlara müdahale yeteneklerinin geliştirilmesi yönünde eğitimler gerçekleştirildi.

Yüksek hareket kabiliyetine sahip piyade birlikleri, gemiler, helikopterler ve silahlı kuvvetlerin diğer unsurlarının katıldığı ortak devriye, gerçek savaş koşullarında gerçekleştirildi. Eğitimler çerçevesinde hızlı konuşlanma ve komuta planlaması, deniz ve hava devriyeleri, denetim ve yakalama operasyonları, ortak deniz bölgesi kontrolü ve acil kurtarma ve onarım faaliyetleri yerine getirildi.

Yüksek yoğunluklu çatışma senaryolarının işlendiği tatbikatta birliklerin acil durumlara müdahale ve çoklu askeri görevleri yerine getirme kapasiteleri geliştirilerek güçlendirildi.

Ortak devriye sırasında katılımcı birliklerin, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin yasa ve düzenlemelerine sıkı sıkıya riayet ettiği ve bölge yönetiminin ilgili departmanlarının önceden bilgilendirildiği belirtildi.