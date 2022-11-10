Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, Airshow China'ya Uçak Gemisi Tabanlı Savaş Uçakları Getirdi

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması, devam eden Airshow China 2022'de, uçak gemisi tabanlı uçaklar da dahil olmak üzere denizcilikle ilgili bir dizi savaş ekipmanını sergiledi.

BEİJİNG, 10 Kasım (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması, devam eden Airshow China 2022'de, uçak gemisi tabanlı uçaklar da dahil olmak üzere denizcilikle ilgili bir dizi savaş ekipmanını sergiledi.

Hava gösterisi sırasında seyirciler, aralarında J-15 uçak gemisi tabanlı savaş uçağı, Z-9S uçak gemisi tabanlı helikopter ve KJ-500H keşif ve erken uyarı uçaklarının da yer aldığı 10'dan fazla tipte donanma ekipmanını izleme şansına sahip oldu.

Gösteride sergilenen ekipman, deniz gözetimi ve kurtarmadan, malzemelerin nakliyesi ve saha kurtarmaya kadar çeşitli görevlerde kullanılıyor.

PLA donanması yıllar süren çalışmaların ardından, kara tabanlıdan gemi tabanlı uçaklara ilk donanım dönüşümünün habercisi olarak, savaş uçakları, helikopterler, erken uyarı uçakları ve eğitim uçaklarından oluşan bir gemi tabanlı uçak sistemi kurdu.