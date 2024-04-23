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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması 75. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, 75. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında Qingdao dahil olmak üzere çok sayıda sahil kentinde halka açık etkinlikler gerçekleştiriyor. Gemilerin ziyaret edilebileceği rıhtımlar ve kutlamaların diğer kentlerde de düzenleneceği belirtildi.

QİNGDAO, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, 75. kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında 23 Nisan civarında Qingdao dahil olmak üzere çok sayıda sahil kentinde halka açık etkinlikler gerçekleştiriyor.

Qingdao halkı, 20-24 Nisan tarihleri arasında 3 numaralı rıhtımda ve Qingdao Uluslararası Yelken Merkezi rıhtımında Guiyang, Shijiazhuang ve Kaifeng füze destroyerlerini, Handan füze firkateynini, Kekexilihu ikmal gemisini ve Hongzehu denizaltı kurtarma gemisini ziyaret edebiliyor.

Bu gemilerin çoğu ise Aden Körfezi'nde refakat görevi, ayrıca denizaşırı liman ziyaretleri ve ortak tatbikatlar gibi önemli görevlerde yer almış.

Donanma, Qingdao kentinin yanı sıra Dalian, Yantai, Ningbo, Wuhan, Xiamen, Guangzhou, Haikou ve Sanya gibi diğer kentlerdeki kışlalarında de eş zamanlı olarak halka açık etkinlikler düzenleyeceğini bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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