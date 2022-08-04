Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı, Taiwan Adası Çevresinde Ortak Tatbikatlar Düzenledi NANJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Hareket Alanı Komutanlığı Çarşamba günü Taiwan adası açıklarında kuzey, güneybatı ve güneydoğu suları ve hava sahasında ortak muharebe eğitim tatbikatları düzenledi. NANJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Hareket Alanı Komutanlığı Çarşamba günü Taiwan adası açıklarında kuzey, güneybatı ve güneydoğu suları ve hava sahasında ortak muharebe eğitim tatbikatları düzenledi. Tatbikatlara Doğu Hareket Alanı Komutanlığı'na bağlı Donanma, Hava Kuvvetleri, Roket Kuvvetleri, Stratejik Destek Kuvvetleri ve Lojistik Destek Kuvvetleri birlikleri katıldı. Tatbikatlarda ortak abluka, deniz hedefine saldırı, yer hedeflerine hava saldırısı ve hava sahası kontrol operasyonu gibi kilit önemdeki eğitimlere odaklanıldı, birliklerin ortak muharebe kabiliyetleri askeri operasyonlarda test edildi. Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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