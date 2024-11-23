Çin Halk Cumhuriyeti'nde Ulusal Etnik Azınlıklar Geleneksel Oyunları Başladı

SANYA, 23 Kasım (Xinhua) -- 12. Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Etnik Azınlıklar Geleneksel Oyunları cuma gecesi Hainan eyaletinin kıyı kenti Sanya'da başladı.

Çin genelinde 35 delegasyonu temsil eden yaklaşık 7.000 sporcu, 30 Kasım'da sona erecek 9 günlük etkinlik boyunca 18 spor dalında ve üç gösteri sporunda yarışacak.