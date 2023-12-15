Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da düzenlenen 26. Çin (Hainan) Uluslararası Tropikal Tarım Ürünleri Kış Ticaret Fuarı başladı. Fuar, meyve ve sebzeler, tahıl ve yağ, su ürünleri ile sınır ötesi e-ticarete odaklanacak.

HAİKOU, 15 Aralık (Xinhua) -- 26. Çin (Hainan) Uluslararası Tropikal Tarım Ürünleri Kış Ticaret Fuarı Perşembe günü Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin merkezi Haikou'da başladı. Yaklaşık 80.000 metrekarelik bir alanı kapsayan fuar dört gün sürecek. Sergiler meyve ve sebzeler, tahıl ve yağ, su ürünleri ile sınır ötesi e-ticarete odaklanacak.