Çin Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda Sıfır Gümrük Oranı Yükseliyor

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Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda sıfır gümrüğe tabi ürünlerin oranı yüzde 21'den yüzde 74'e çıkarılacak. 2025'te tüm adada bağımsız gümrük operasyonlarına başlanacak.

BEİJİNG, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda sıfır gümrüğe tabi ürünlerin oranı yüzde 21'den yüzde 74'e çıkarılacak.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Wang Changlin, çarşamba günkü basın toplantısında serbest ticaret limanının, 18 Aralık 2025'te tüm adada geçerli bağımsız gümrük operasyonuna başlayacağını duyurdu.

An itibarıyla 1.900 civarında olan Hainan'daki gümrüksüz kalem sayısının yaklaşık 6.600'e çıkacağını kaydeden Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min da bunun dışa açıklık yönünde önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Hainan'da en az yüzde 30 düzeyinde katma değer işleminden geçirilen ithal ürünler, anakaraya gümrüksüz şekilde girebilecek. Ülke çapında yasaklı ya da kısıtlı durumdaki belli ürünler de Hainan'daki açık politikalardan yararlanacak.

Wang, "Sıfır gümrüklü ve esnek yönetime tabi ürünler için düşük düzeyde müdahale ve yüksek verimliliğe sahip hedefli bir düzenleyici yaklaşım benimseyeceğiz" dedi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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