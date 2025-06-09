Çin, Hainan'da Tsunami Uyarı Merkezi Kurdu

Çin, Hainan'da Tsunami Uyarı Merkezi Kurdu
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Çin'in Hainan eyaletinde, deniz kaynaklı afetlere karşı erken uyarı hizmeti sunacak Güney Çin Denizi Tsunami Uyarı Merkezi faaliyete geçti. Merkez, tsunami ve diğer deniz tehlikelerine yönelik kapsamlı bir uyarı sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

HAİKOU, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde bölge ülkelerine yönelik deniz kaynaklı afetlere yönelik erken uyarı hizmeti sunmayı hedefleyen Güney Çin Denizi Tsunami Uyarı Merkezi (Hainan) faaliyete başladı.

Pazar günü faaliyete başlayan ve Çin'in kıyı kenti olan Sanya'da bulunan deneme aşamasındaki merkez, Ulusal Deniz Çevre Tahmin Merkezi ve Hainan Eyaleti Okyanus İdaresi tarafından kuruldu. Merkez, tsunami, denizden geçen sıcak hava dalgası ve zararlı alg çoğalması gibi tehlikelere yönelik kapsamlı bir çoklu tehlike erken uyarı sistemi geliştirmeyi amaçlıyor.

Merkezin, deniz tahmin ve uyarıları konusunda uluslararası işbirliği için bir platform işlevi görmesi de hedefleniyor.

Aynı gün temel bilimsel derin deniz araştırmaları, teknolojik inovasyon ve ilgili sektörlerin gelişimini desteklemek amacıyla Sanya'da bir derin deniz test sahası da faaliyete geçirildi.

Güney Çin Denizi bölgesi, aktif fay hatları ve yakın bölgelerde sık sık meydana gelen deniz altı depremleri gibi karmaşık tektonik yapısı nedeniyle tsunamilere ve diğer deniz kaynaklı tehlikelere maruz kalıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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