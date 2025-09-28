Çin, Guovang Takım Uydularının 11. Grubunu Uzaya Gönderdi

Çin, alçak yer yörüngesinde kurduğu "Guovang" takım uydu ağının parçasını oluşturacak internet uydularının 11. grubunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, internet takım uydu ağının parçasını oluşturacak uydular, modifiye edilmiş bir Long March-6 roketiyle Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydular fırlatışın ardından alçak yer yörüngesindeki planlanan konumuna yerleşirken, fırlatış Long March roketleriyle icra edilen 597'inci başarılı taşıma görevi oldu.

Haberde uyduların adına yer verilmedi. Long March roketlerinin işletmecisi Çin Uzay ve Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Şirketinden (CASC) yapılan açıklamada, fırlatışın "SatNet Leo Grup 11 görevi" olarak adlandırılması, bunların "Guovang" (ulusal ağ) takım uydu ağında kullanılan "Hualienvang" (internet) uyduları olduğuna işaret ediyor.

Guovang takım uydu ağının parçasını oluşturacak Hualienvang uyduların ilk grubu, 16 Aralık 2024'te, 2. grubu 11 Şubat'ta, 3. grubu 29 Nisan'da, 4. grubu 6 Haziran'da, 5. grubu 27 Temmuz'da, 6. grubu 30 Temmuz'da, 7. gurubu 4 Ağustos'ta, 8. grubu 13 Ağustos'ta, 9. grubu 17 Ağustos'ta ve 10. grubu 25 Ağustos'ta fırlatılmıştı.

Guovang ağı için, 27 Temmuz ile 26 Ağustos tarihleri arasında, yaklaşık 1 aylık sürede 6 fırlatışla yoğun bir program yürütüldüğü dikkati çekmişti.

"Guovang"

Adı Çincede "ulusal ağ" anlamına gelen Guovang, ilk kez Çin'in 2020'de Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine (ITU) geniş bir takım uydu ağı kurmak için başvuru yapmasıyla gün yüzüne çıkmıştı.

Çin'in ABD'nin SpaceX şirketinin Starlink uydu ağına rakip küresel uydu internet ağı kurmayı amaçladığı proje, 2021'de ülkenin kabinesi Devlet Konseyine bağlı kurulan Çin Uydu Ağı Grubu Şirketi (China SatNet) tarafından yürütülüyor.

Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Sanayisi Şirketinin (CASIC) ana yüklenici olduğu proje kapsamında 13 bin uydunun, alçak yer yörüngesine konumlandırılması planlanıyor.

ITU düzenlemelerine göre takım uydu ağı operatörlerinin frekans hakkı kazanabilmeleri için bazı konuşlandırma eşiklerini belirli sürelerde aşmaları şartı var.

Guovang projesi için, ağının yüzde 10'unu oluşturan 1300 uydunun 2029 sonuna kadar, yüzde 50'sini oluşturan 6 bin 500 uydunun ise 2035'e kadar yörüngeye konuşlandırılması gerekiyor.

"Çienfan"

Çin'in, bunun dışında "Çienfan" (Uzay Yelkeni) adı verilen başka bir takım uydu ağı projesi de bulunuyor.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen uydularla, alçak yer yörüngesinde 14 bin geniş bant internet uydusundan oluşan bir mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak uydu gruplarının ilki 6 Ağustos 2024'te, ikincisi 15 Ekim 2024'te, üçüncüsü 5 Aralık 2024'te, dördüncüsü 23 Ocak'ta ve beşincisi 11 Mart'ta uzaya gönderilmişti.