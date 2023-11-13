Çin, Güneydoğu Asya Ülkeleriyle Ortak Askeri Tatbikat Düzenliyor

GUANGZHOU, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Zhanjiang kentinde Pazartesi günü sabah saatlerinde Çin, Kamboçya, Laos, Malezya, Tayland ve Vietnam silahlı kuvvetlerinin ortak askeri tatbikatı başladı.

"Barış ve Dostluk-2023" kod adlı tatbikat, ortak terörle mücadele ve deniz güvenliğini sağlama çalışmalarına odaklanıyor. Tatbikat ayrıca katılımcı kuvvetlerin kentsel terörle mücadele, denizde terörle mücadele ve korsanlıkla mücadele yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumak için karşılıklı askeri güven ve işbirliğini derinleştirmeyi de amaçlıyor.

Çin'de ilk kez bu kod adıyla bir tatbikat düzenlenirken, tatbikata rekor sayıda ülke katılıyor.