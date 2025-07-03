Çin, Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması'nda Öncelik İstiyor

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Çin, Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması'nın imzalanmasına öncülük etmek istediğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ASEAN ile iletişimde kalacaklarını belirtti.

Çin, "Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması"nın (SEANWFZ) imzalanmasına "öncülük" etmek istediğini bildirdi.

Global Times'ın haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, SEANWFZ'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu anlaşmanın imzalanmasına "öncülük" etmek istediklerini belirten Mao, "Protokolün imzalanması için ( Güneydoğu Asya Uluslar Birliği) ASEAN'la iletişimde kalma isteğindeyiz." şeklinde konuştu.

Mao ayrıca, Çin'in, nükleer silahlardan arındırılmış bir bölgeyi her zaman desteklediğini yineledi.

Bernama'nın haberine göre, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed Hasan dün, Çin ve Rusya'nın söz konusu anlaşmayı imzalama konusunda mutabık olduğunu, ABD'nin ise imzalamadan önce incelemelerinin sürdüğünü kaydetmişti.

Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması

ASEAN üye devletlerinin 15 Aralık 1995'te imzaladığı ve Bangkok Anlaşması olarak da bilinen "Güneydoğu Asya Nükleer Silahlardan Arındırılmış Bölge Anlaşması" (SEANWFZ), Güneydoğu Asya'nın nükleer ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış dünyadaki 5 bölgeden biri olma taahhüdünü içeriyor.

Latin Amerika ve Karayipler, Güney Pasifik, Afrika ve Orta Asya, nükleer silahlardan arındırılmış diğer 4 bölge arasında yer alıyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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