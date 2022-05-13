Çin, Güneydoğu Asya'da Bıraktığı Patlamamış Bombalar Nedeniyle ABD'yi Sert Şekilde Eleştirdi

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian Çarşamba günü ABD'yi Güneydoğu Asya ülkelerinde on binlerce ton patlamamış bomba bıraktığı için sert şekilde eleştirdi. Zhao olağan basın toplantısında, "Vietnam Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri misket bombaları ve biyokimyasal silahlar kullanarak Vietnam, Laos ve Kamboçya dahil olmak üzere Güneydoğu Asya ülkelerinde menfur suçlar işledi" dedi.

Kamboçya medyasında çıkan haberlere göre, geçtiğimiz günlerde başkent Punom Pen'deki Kraliyet Sarayı'nın karşısında, içinde 500 kilogramdan fazla patlayıcı bulunan yaklaşık bir ton ağırlığında ABD yapımı bir bomba ortaya çıkarıldı. Yalnızca bu yılın Nisan ayında, Kamboçya'da her biri 200 kilogramdan daha ağır olan en az beş adet ABD yapımı uçaktan atılmış ancak patlamamış bomba bulundu. Zhao, konuya ilişkin bir soruyu yanıtlarken, ABD'nin Vietnam'da yaklaşık 80.000 tonu patlamamış ve ülke topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine dağılmış halde bulunan 15 milyon tondan fazla bomba, kara mayını ve top mermisi bıraktığını; bunların, Vietnam Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 40.000'den fazla insanın yaşamını yitirmesine ve 60.000'den fazla kişinin ise yaralamasına yol açtığını söyledi. Zhao, "ABD birlikleri Laos'ta, toplamda 2 milyon ton ağırlığında 270 milyon bomba attı. Bu, ülkedeki her kişi için bir ton veya 135 bomba atıldığı anlamına geliyor" dedi.

Sözcü, Yale Üniversitesi'nin eksik verilerine göre bile, ABD'nin Kamboçya'ya, Ekim 1965'ten Ağustos 1973'e kadar 2,7 milyon ton mühimmat attığını söyledi. Kamboçya hükümetinin istatistikleri, kara mayınları dahil patlamamış mühimmat nedeniyle 1979'dan 2021'e kadar yaklaşık 20.000 kişinin öldüğünü ve 45.000'den fazla kişinin sakat kaldığını gösteriyor.

Zhao, "Tarih, Amerika Birleşik Devletleri'nin kuralları ve düzeni yok eden, şiddet ve çatışma yaratan ve zorlayıcı diplomasi suçlusu olduğunu kanıtlamıştır" dedi. Zhao, ABD'nin demokrasi, insan hakları ve kurallar adına küçük zümreler oluşturup çatışmaları kışkırtırken diğerlerinin üzerine "zorba" ve "askeri güç yanlısı" etiketlerini yapıştırmasının tipik bir ABD tarzı çifte standart olduğunu söyledi. Sözcü, "ABD'nin savunduğu şey, küçük ve orta büyüklükte ülkelerin temel çıkarları pahasına kendi hegemonyası ve 'gangster kuralları'dır" dedi. Zhao, bölge ülkelerinin ortak arzusu ve uluslararası toplumun ortak umudunun, kargaşa, bölünme ve çatışma yerine barış, dayanışma ve işbirliği arayışı olduğunu söyledi.

Blok çatışmasını kışkırtma ve kargaşa ve gerginlik yaratma girişimlerinin destek bulmayacağını kaydeden Zhao, Asya ülkelerinin bölgenin büyük güç rekabeti için bir satranç tahtası veya büyük güç çatışması için bir satranç taşı olarak kullanılmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi.

Xinhua / Güncel