Çin, Güney Sudan'daki İnsani Krizin Hafifletilmesi İçin Pirinç Yardımında Bulundu

JUBA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin hükümetinin Sudan'daki çatışmaların yol açtığı insani krize yönelik destek amaçlı gönderdiği yaklaşık 2.400 metrik ton pirinç Güney Sudan'a ulaştı.

Güney Sudan İnsani İşler ve Afet Yönetim Bakanı Albino Akol Atak Perşembe günü yaptığı açıklamada, çatışmadan kaçarak Sudan sınırından giriş yapan binlerce kişinin yarattığı talebe yanıt verebilmek için kaynak toplamaya çalıştıkları kritik bir anda gıda yardımının ulaştığını söyledi.

Güney Sudan'ın başkenti Juba'da düzenlenen yardım teslim töreninde konuşan Akol, "Sırf bu yıl Güney Sudan'da ihtiyaç sahibi çok sayıda kişi var. Ülkede 9,4 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Sudan'daki çatışma, buraya geri dönenlerle birlikte bu sayıyı artırarak yeni bir yük yarattı" dedi.

Çin'in Güney Sudan Büyükelçisi Ma Qiang, Çin hükümetinin gönderdiği pirincin bir bölümünün, ülkeye geri dönenlerin acil ihtiyacını karşılamak üzere dağıtılacağını söyledi.

Güney Sudan'ın dünyada iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Ma, Çin'in uzun yıllardır Güney Sudan'a acil gıda yardımı göndererek 1 milyondan fazla kişiye fayda sağladığını belirtti.

Güney Sudan Yardım ve Rehabilitasyon Komisyonu Başkanı Manase Lomole Waya, Sudan'da çatışmaların başlamasından önce de insani krizle mücadele ettiklerini, bu krizin büyük oranda 2019 yılından beri art arda gelen yıkıcı sellerden kaynaklandığını kaydetti. Waya, uluslararası bağışçılara Güney Sudan'ı destekleme çağrısında bulundu.