Çin, Güney Sudan'da Yerinden Edilenlere İnsani Yardım Dağıttı

JUBA, 1 Mayıs (Xinhua) -- Güney Sudan'daki Çin Büyükelçiliği çarşamba günü ülkenin doğusundaki Doğu Ekvator eyaletinin Magwi ilçesinde toplumsal şiddet nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişiye insani yardım malzemesi dağıttı.

Yerel çiftçi toplulukları ile komşu Jonglei eyaletinden gelen sığır çobanları arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle ocak ayından bu yana 20.000'den fazla kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda.

İnsani İşler ve Afet Yönetimi Bakanlığı Planlama, Eğitim ve Koordinasyon Genel Müdürü Lawrence Akola Sarafino, yardımların çatışmalardan etkilenen insanların acılarının hafifletilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Akola, başkent Juba'da düzenlenen yardım teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Adanmışlık, şefkat ve sonsuz desteğiniz, Güney Sudan'daki ihtiyaç sahibi insanlarının hayatında büyük etki yaratıyor" dedi.

Yardım kapsamında ülkeye pirinç, mısır unu, şeker, tuz, yemeklik yağ, hazır erişte, şişe suyu, branda, tencereler, paslanmaz çelik kaseler ve hijyenik pedler gönderildi.

Çin'in Güney Sudan Büyükelçisi Ma Qiang, "Güney Sudan'ın en kısa sürede barışa kavuşmasını temenni ediyoruz. Güney Sudan'daki tüm tarafların ulusal çıkarları ve halkın refahını ön planda tutmasını, yerel ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklanmasını ve insanların iyi bir yaşam sürebilmesi için barış ve istikrar ortamı yaratmaya devam etmesini umuyoruz" dedi.