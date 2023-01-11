Çin, Güney Kore ve Japonya Vatandaşlarına Vizesiz Transit Geçiş Politikasını Askıya Aldı Güncel Haberler BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Çarşamba günü liman vizelerinin verilmesinin ve Güney Kore ile Japonya vatandaşları için 72 ya da 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasının askıya alındığını duyurdu. BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Çarşamba günü liman vizelerinin verilmesinin ve Güney Kore ile Japonya vatandaşları için 72 ya da 144 saatlik vizesiz transit geçiş politikasının askıya alındığını duyurdu. Çin Ulusal Göç İdaresi bu adımın, az sayıda ülkenin Çin vatandaşlarını hedef alan ayrımcı giriş kısıtlama önlemlerine karşılık olarak atıldığını bildirdi. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Güney Kore Japonya Güncel Haberler

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