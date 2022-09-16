Çin, Güney Kore ve Japonya Jeju'da Yaşlı Dostu Bir Toplum İçin İşbirliği Sempozyumu Düzenledi

JEJU, 15 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore'nin tatil adası Jeju'da düzenlenen Jeju Barış ve Refah Forumu'nda, Çin, Güney Kore ve Japonya arasında yaşlı dostu bir toplum için işbirliği konulu bir sempozyum gerçekleştirildi.

JEJU, 15 Eylül (Xinhua) -- Güney Kore'nin tatil adası Jeju'da düzenlenen Jeju Barış ve Refah Forumu'nda, Çin, Güney Kore ve Japonya arasında yaşlı dostu bir toplum için işbirliği konulu bir sempozyum gerçekleştirildi. "Yaşlı Dostu Topluma Doğru Akıllı ve Kapsayıcı Çözümler için Üçlü İşbirliği" başlıklı sempozyum Çarşamba günü, Seul merkezli bir uluslararası kurum olan Üçlü İşbirliği Sekreterliği'nin (TCS) ev sahipliğinde, Dünya Akıllı Sürdürülebilir Kentler Örgütü (WeGO) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) ile birlikte düzenlendi.

Üçlü İşbirliği Sekreterliği Genel Sekreteri Ou Boqian, açılış konuşmasında Asya'nın önde gelen üç ekonomisinde artan yaşlı nüfus, hızlı kentleşme ve dijitalleşme gibi ortak gündemler olduğuna dikkat çekti.

Çin, Japonya ve Güney Kore'nin dünyanın en büyük yaşlı nüfusuna sahip ülkeler olduğunun altını çizen Ou Boqian, kapsayıcı ve eşitlikle paylaşılan bir toplum geliştirmek için yaşlı grupların dijital ekonomiye kolay, eşit ve evrensel erişiminin sağlanması çağrısında bulundu.

WeGO Genel Sekreteri Park Jung-Sook, dijital erişimin güçlendirilmesinin özümsenmesi, kamu politikalarının iyileştirilmesi ve akıllı şehir uygulamalarında toplumsal ihtilafların azaltılması gerektiğini savundu. BM İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif ise video konferans yoluyla yaptığı konuşmada, şehirlerin sosyo-ekonomik sorunları ele almadaki merkezi rolünü vurguladı ve yerel düzeyde insan merkezli akıllı çözümlerin yanı sıra dijital teknolojilerin benimsenmesinin daha güçlü bir katılım ve kapsayıcılık sağlamak için kritik önem taşıyacağını sözlerine ekledi. Dünya genelinden 150'den fazla kişinin çevrimiçi veya çevrimdışı izlediği, yaşlı dostu toplumlar oluşturma yolunda üç ülkenin en iyi uygulamaları paylaşmak üzere Çin, Japonya ve Güney Kore'den uzmanları bir araya getiren ve yaş kapsayıcılığı vurgusuyla akıllı kentleşmenin gelecekteki yönlerine ışık tutan bu sempozyum, türünün ilk örneği oldu.