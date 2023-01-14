Çin, Güney Kore'den Thaad Konusunu Uygun Bir Şekilde Yönetmesini İstedi

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü Güney Kore'den, ABD yapımı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi konusunu uygun bir şekilde ele alıp yönetmeye devam ederek THAAD'ın ikili ilişkilerde bir ayak bağı olmasına engel olmasını istedi.

BEİJİNG, 14 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Cuma günü Güney Kore'den, ABD yapımı Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sistemi konusunu uygun bir şekilde ele alıp yönetmeye devam ederek THAAD'ın ikili ilişkilerde bir ayak bağı olmasına engel olmasını istedi.

Sözcü Wang Wenbin bu açıklamayı, Güney Kore'nin THAAD üssünün çevresel etki değerlendirmesi konusunda bir taslak rapor hazırlaması hakkındaki düşüncelerinin sorulması üzerine yaptı.

Wang, Çin'in Güney Kore'nin THAAD sorunu konusundaki hamlelerini yakından izlediğini ve bu konuda Güney Kore ile her seviyede iletişime devam ettiğini belirtti.

Wang, "Güney Kore tarafının THAAD konusunu, Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yi ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin'in geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Qingdao'daki görüşmelerinde vardıkları mutabakat uyarınca uygun bir şekilde ele almaya ve yönetmeye devam ederek bu konunun ikili ilişkilerde bir ayak bağı olmasına engel olacağını umuyoruz" diye konuştu.