Çin Güney Elektrik Şebekesi'nde Yeni Enerji Kapasitesi Rekor Kırdı

GUANGZHOU, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Güney Elektrik Şebekesi Perşembe günü yaptığı açıklamada Guangdong, Yunnan, Guizhou, Hainan eyaletleri ve Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki yeni enerji kurulu gücünün 145 milyon kilovata ulaşarak ilk kez kömür yakıtlı enerjiyi geçtiğini belirtti.

Rüzgar, güneş ve diğer yeni enerji kaynakları, beş eyalet düzeyindeki bölgede birincil elektrik kaynakları haline geldi ve gerçek elektrik tüketiminin yaklaşık üçte biri oranında katkıda bulundu.

Kurulu yeni enerji kapasitesi Guangdong'da 50,16, Guangxi'de 29,32, Yunnan'da 38,6, Guizhou'da 20,52 ve Hainan'da 6,39 milyon kilovata ulaştı. Guangdong'un toplam kurulu kapasitesinin yüzde 27'sini, Guangxi'nin yüzde 44'ünü, Yunnan'ın yüzde 31'ini, Guizhou'nun yüzde 32'sini ve Hainan'ın yüzde 44'ünü oluşturdu.

Çin Güney Elektrik Şebekesi yetkilisi Wang Haohuai, beş eyalet ve bölgedeki yeni enerji elektrik üretimi kurulu kapasitesinin 2024 yılı sonuna kadar 168 milyon kilovata çıkmasının ve toplam kurulu kapasitenin yüzde 37,3'ünü oluşturmasının beklendiğini söyledi.

Çin, 2030'dan önce karbondioksit emisyonlarını nihai zirve noktasına çıkarıp 2060'tan önce karbon nötrlüğüne ulaşmaya yönelik ikili karbon hedefi taahhüt etmişti.