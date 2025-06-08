Çin, Güney Çin Denizi'ni Barış ve İşbirliği Denizi Haline Getirmek İçin Çalışıyor

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda Çin'in, Güney Çin Denizi'ni barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirmek üzere çaba gösterdiği belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu olan enstitünün pazar günü yayımladığı söz konusu rapor "Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürmek: Çin'in Eylemleri" başlığını taşıyor.

Rapora göre, Çin, Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarın, Çin ile Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri arasındaki işbirliğine dayalı çalışmalara bağlı olduğunu savunuyor.

Siyasi, ekonomik ve kültürel çerçevelerdeki güven ve işbirliğinin derinleşmesiyle bu ortaklığın kalıcı karşılıklı faydalar yarattığına dikkat çekilen raporda bunun sonucunda Çin'in, bir yandan Güney Çin Denizi'nde işbirliği ve kalkınmayı teşvik ederken, diğer yandan bölgesel barış ve istikrarı sürdüren güvenilir bir güç olarak ortaya çıktığı ifade ediliyor.

Raporda Çin'in karşılıklı siyasi güven yoluyla bölgesel barış inşa etmek, bölgesel refah yolunda karşılıklı ekonomik faydaları artırmak ve ortak gelecek için halklar arası bağlantıları güçlendirmek üzere çalıştığı vurgulanıyor.