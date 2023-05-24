Çin, Güney Çin Denizi'nde üç resifin açığına şamandıra yerleştirdi

Çin'in, Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilaflarına konu olan Spartly Adaları'ndaki üç resifin açığına fener şamandıraları yerleştirdiği bildirildi.

Çin'in, Güney Çin Denizi'nde egemenlik ihtilaflarına konu olan Spartly Adaları'ndaki üç resifin açığına fener şamandıraları yerleştirdiği bildirildi.

Çin Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, şamandıraların, "bölgede seyrüsefer ve deniz harekatlarının güvenli sürdürülmesi için" yerleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Çin bayrakları taşıyan ışıklı dubaların, Irving, Whitsun ve Gaven resiflerinin açığına konuşlandırıldığı kaydedildi.

Pekin'in adımı, Filipinler'in geçen hafta Irving ve Whitsun resiflerinin yanı sıra kendi kontrolündeki Flat, Loaita ve Lankiam Cay resifleri çevresindeki 5 bölgeye Filipin bayrağı taşıyan şamandıralar yerleştirmesinin ardından geldi.

Spartly Adaları'nın parçasını oluşturan Irving ve Whitsun resifleri, Güney Çin Denizi'ndeki en verimli balıkçılık bölgesi olarak biliniyor.

Denizin alçalma döneminde yüzeye çıkan Whitsun Resifi'nde Nisan 2021'de 200'ü aşkın Çin balıkçı gemisinin demirlemesi Çin ile Filipinler arasında gerilime sebep olmuştu.

Gaven Resifi ise Çin'in yapay adalara dönüştürerek askeri üsler inşa ettiği 7 Spartly Adaları resifi içinde yer alıyor.

Bayraklı şamandıraların yerleştirilmesi, bölgede egemenlik iddia eden kıyı komşusu ülkeler arasında gerilimin arttığının işareti olarak yorumlanıyor.

Filipinler, geçen yıl kontrolündeki Nanshan, West York, Northeast Cay resifleri ile Thitu Adası açıklarına şamandıralar yerleştirmişti.

Çin de daha önce yapay adaya dönüştürdüğü Cuarteron, Johnson South, Subi, Mischief ve Fiery Cross resiflerine deniz fenerleri inşa etmiş, ayrıca diğer ihtilaflı ada grubu olan Paracel Adaları'na seyrüsefer sistemi kurmuştu.

Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflar

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunurken kıyı komşusu ülkeler Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei de bölgede hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.