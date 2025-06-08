Çin, Güney Çin Denizi'nde Ortak Gelecek İçin İşbirliği Vurguladı

Çin, Güney Çin Denizi'nde Ortak Gelecek İçin İşbirliği Vurguladı
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Xinhua Enstitüsü'nün raporuna göre, Çin bölge ülkeleriyle işbirliği yaparak Güney Çin Denizi'nde barış, dostluk ve kalkınmayı teşvik etmeye istekli. Raporda, ortak hedefler ve tarihi medeniyetlerden güç alınarak bir deniz topluluğu inşa edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) -- Xinhua Enstitüsü tarafından yayımlanan raporda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde ortak geleceğe sahip bir deniz topluluğu inşa etmek üzere bölge ülkeleriyle çalışmaya istekli olduğu belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı'na bağlı düşünce kuruluşu olan enstitünün pazar günü yayımladığı rapor "Güney Çin Denizi'ni Barış, Dostluk ve İşbirliği Denizine Dönüştürmek: Çin'in Eylemleri" başlığını taşıyor.

Raporda Çin'in ve Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan ülkelerin, barış ve kalkınma konusunda acil çıkarları ve daha iyi bir gelecek için ortak hedefleri paylaşmakla kalmadığı, aynı zamanda ortak tarihi medeniyetlerinden de güç aldığı belirtiliyor.

Rapora göre diyalog, ekonomik entegrasyon ve çok taraflı etkileşim yoluyla bölge ülkeleri, ortak geleceğe sahip bir deniz topluluğunun inşasının öneminin farkına vararak Güney Çin Denizi'ni gerçek bir barış, dostluk ve işbirliği denizi haline getirebilir.

Raporda barış ve istikrarı sürdürme, Güney Çin Denizi'nde işbirliği ve kalkınmayı teşvik etme ve Güney Çin Denizi'ni bir dostluk denizi haline getirmek üzere çaba sarf etme çağrısı yapılıyor

Raporda, "Güney Çin Denizi'ndeki barış, istikrar ve refah, hem bölge hem de bölge halkı için çok büyük faydalar getirecektir" denildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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