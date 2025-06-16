Çin, Güney Çin Denizi'nde Ortak Devriyelere Karşı Yüksek Alarmda

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Sözcüsü, Güney Çin Denizi'nde ortak deniz ve hava devriyesine karşı olduklarını ve bölgede güvenlik risklerini artıran faaliyetlere karşı yüksek alarmda olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Güney Çin Denizi'nde cumartesi günü ortak deniz ve hava devriyesine çıktıklarını söyledi. Tian, ordunun bölgedeki istikrar bozucu her türlü faaliyete karşı yüksek alarm durumunu sürdürdüğünü belirtti.

Tian, pazar günü yaptığı açıklamada Filipinler'in bölge dışından ülkeleri sözde "ortak devriyeler" gerçekleştirmek üzere bir araya getirme girişiminin güvenlik risklerini artırdığını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı baltaladığını ifade etti.

Tian, bölgede sorun çıkarmaya ve gerginlik noktaları yaratmaya yönelik tüm askeri faaliyetlerin tamamen kontrol altında olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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