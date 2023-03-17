Çin, Güney Çin Denizi'nde Motoru Arızalanan Yabancı Kargo Gemisini Kurtardı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'e ait profesyonel kurtarma gemisi, Güney Çin Denizi'ndeki Nansha Adaları açıklarında 3 Mart'ta arızalanan 21 kişilik mürettebata sahip yabancı kargo gemisini güvenli bir şekilde İnci Nehri ağzındaki bölgeye çekti.

Ulaştırma Bakanlığı'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı Nanhai Kurtarma Bürosu, 3 Mart saat 14.20'de, Çin'in Nansha Adaları'ndaki Wan'an Tan bölgesinin 120 deniz mili güneybatısında bir Panama kargo gemisinin ana motorunun arızalandığına dair ihbar aldı.

Motor yerinde tamir edilemezken, ihbar alındığında gemi 90 deniz mili güneye doğru sürüklenmişti. 21 mürettebatın olduğu gemide yük yoktu.

İhbarın akabinde, Nansha Deniz Arama Kurtarma Merkezi, operasyonu yürütmek üzere "Nanhai Kurtarma 115" adlı büyük deniz kurtarma gemisini bölgeye gönderdi. Kurtarma gemisi, Nansha Adaları'nın bir parçası olan Yongshu resifinde görevdeydi.

Kurtarma gemisi 4 Mart günü öğleden sonra olay yerine ulaştı. Dört saatten fazla süren ortak çalışmadan sonra, iki gemi düzgün şekilde birbirine bağlandı ve çekme işlemi başladı.

Dokuz gün süren çabaların ardından, güçlü rüzgar, yüksek dalgalar ve derin su gibi elverişsiz şartların üstesinden gelerek yaklaşık 1100 deniz mili mesafeyi kat eden gemi, başarıyla İnci Nehri ağzındaki sulara çekildi.