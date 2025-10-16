Haberler

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e Ait İki Hava Araçını Uzaklaştırdı

Çin, Scarborough Sığı çevresinde Filipinler'e ait iki keşif uçağının izinsiz girdiği gerekçesiyle bölgeden uzaklaştırıldığını duyurdu. Çin, Filipinler’in egemenliğini ihlal ettiğini savunarak Manila yönetimine uyarıda bulundu.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde uçuş yapan Filipinler'e ait iki hava aracını bölgeden uzaklaştırdığını bildirdi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, Filipinler'e ait keşif amaçlı iki hava aracının, Çinlilerin "Huangyan Adası" olarak adlandırdığı sığlığın üzerindeki "hava sahasına" izinsiz girdiğini, bu yüzden bölgeden uzaklaştırıldıklarını belirtti.

Filipin tarafının, Çin'in egemenliğini ihlal ettiğini ve bölgesel barışı tehdit ettiğini savunan Sözcü Liu, Manila yönetimine bölgedeki ihlallerine, tahriklerine ve kışkırtıcı söylemlerine son verme çağrısı yaptı.

Filipinler Sahil Güvenliği, önceki gün, bölgede seyir halindeki bir uçağının bir Çin helikopteri ve J-16 savaş uçağı tarafından taciz edildiğini duyurmuş, olayın görüntülerini sosyal medya hesaplarında yayınlamıştı.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan deniz bendi Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olma özelliği taşıyor.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüştü. Sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

