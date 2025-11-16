Haberler

Çin, Güney Çin Denizi'nde Devriye Uçuşu Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Çin, Filipinler'in ABD ve Japonya ile gerçekleştirdiği müşterek devriye faaliyetine cevaben, bombardıman uçaklarıyla Güney Çin Denizi'nde devriye uçuşu yapıldığını açıkladı. Çin, Filipinlerin dış güçlerle işbirliği yaparak bölgesel barışa zarar verdiğini savundu.

Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde ABD ve Japonya ile müşterek devriye faaliyetine karşılık, bombardıman uçaklarıyla bölgede devriye uçuşu yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Güney Cephe Komutanlığı Sözcüsü Tien Cünli, yaptığı açıklamada, Komutanlığa bağlı birliklerin bölgedeki rutin devriye faaliyeti kapsamında bombardıman uçakları formasyonuyla uçuş yaptığını belirtti.

Filipinler'in "müşterek devriye" adı altında sık sık dış güçlerle suç ortaklığı yaparak bölgesel barışın ve istikrarın altını oyduğunu savunan Sözcü Tien, "Filipin tarafına kazalara yol açacak ve gerilimi yükseltecek provokasyonlara son verme çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Çin'in Güney Çin Denizi üzerinde bombardıman uçaklarıyla yaptığı ilk uçuş olan devriye faaliyeti, Filipinler donanmasının, bölgede ABD ve Japonya donanmalarıyla, "Çok Taraflı Deniz İşbirliği Etkinliği" olarak adlandırılan, iki gün süren müşterek devriyesinin ardından geldi.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD ve Japonya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

