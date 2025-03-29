Çin, Güney Çin Denizi'nde Devriye Görevlerini Sürdürüyor

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tian cuma günkü basın toplantısında devriyelerin, Filipinler'in bölge dışındaki ülkeleri sözde "ortak devriye görevleri" için bir araya getirme ve Güney Çin Denizi'ndeki hukuksuz iddialarını yayıp köpürtme girişimlerinin sürdüğü bir dönemde yürütüldüğünü belirtti.

Sözcü, Filipinler'in bölgede istikrarı bozan eylemlerde bulunarak barış ve istikrarı baltaladığını ifade etti.

"Filipinler'i olayları provoke etmemeleri ve Güney Çin Denizi'nde gerilimi artıracak eylemlerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz" diyen sözcü, dış destek arayışlarının da boşa çıkacağını sözlerine ekledi.

Tian, Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı kuvvetlerin yüksek alarm durumunu sürdüreceğini ve ulusal egemenlik ve güvenliğin yanı sıra Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı kararlılıkla koruyacağını vurguladı.