Çin: Güney Çin Denizi'nde Askeri Güç Gösterilerine Karşıyız

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Filipinler, ABD ve Avustralya'nın Güney Çin Denizi'nde kısa süre önce ortak deniz ve hava devriyesi gerçekleştirerek, bu konuyu gösteriş yapmak için kullanmalarına kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lin, Güney Çin Denizi'ndeki mevcut durumun genel olarak istikrarlı olduğunu ve uluslararası hukuk kapsamında ülkelerin sahip olduğu seyrüsefer ve üst geçiş özgürlüğüne ilişkin herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti.

Lin, ülkelerin Güney Çin Denizi'nde yürüttüğü faaliyetlerin, uluslararası hukuka ve Güney Çin Denizi'nde Taraflar Arası Davranış Kuralları Deklarasyonu'nun özüne uygun olması, üçüncü ülkeleri hedef almaması ve bölgesel barış ve istikrarı tehlikeye atmaması gerektiğini ifade etti.

Lin, "Uluslararası hukuk ile söz konusu deklarasyonu ihlal eden Filipinler, sık sık ihlal ve provokasyonlarda bulunarak bölgede karışıklık çıkarıyor" dedi. Sözcü, Filipinler'in, Güney Çin Denizi'nde barışı bozmak amacıyla dış güçlerle gizli işbirliği yapmaya çalıştığını, askeri güç gösterisinde bulunduğunu ve bir piyon olarak hizmet ettiğini kaydederek, bu faaliyetlerin eninde sonunda geri tepeceğini söyledi.

Lin, Güney Çin Denizi'nde ufak gruplar oluşturan, işbirliği adına cepheleşmeye giren, özgürlük kisvesi altında askeri güç gösterisi yapan ve düzen adına kaos yaratan ABD gibi bazı bölge dışı ülkelerin, bölgedeki barış ve istikrar için en büyük riski oluşturduklarını kaydetti.

Sözcü, ülkenin toprak egemenliğini ve denizcilik hak ve çıkarlarını koruma konusunda kararlı olduklarını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak üzere bölge ülkeleriyle birlikte çalıştıklarını vurguladı.

Lin, "İlgili ülkelere hizip oluşturmayı ve Güney Çin Denizi'nde sorun çıkarmayı bırakmalarını ve bölgesel barış ve istikrarı baltalamaya son vermelerini tavsiye ediyoruz" dedi.