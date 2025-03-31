Çin, Güney Çin Denizi'nde 100 Milyon Tonluk Petrol Sahası Keşfetti

SHENZHEN, 31 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC), Güney Çin Denizi'nin doğusunda 100 milyon tonu aşan kanıtlanmış rezerve sahip büyük bir petrol sahası keşfettiğini duyurdu.

Şirketten pazartesi günü yapılan açıklamada yeni keşfedilen Huizhou 19-6 petrol sahasının, ülkenin derin ve ultra derin katmanlarda keşfedilen ilk büyük ölçekli entegre klastik petrol sahası olması nedeniyle Çin'in açık deniz petrol aramalarında dönüm noktası niteliğinde olduğu belirtildi.