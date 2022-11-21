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Çin-Güney Asya Fuarı'nda İmzalanan Projelerin Değeri 56 Milyar Doları Aştı

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Çin-Güney Asya Fuarı'nda İmzalanan Projelerin Değeri 56 Milyar Doları Aştı

KUNMİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin-Güney Asya Fuarı ve 26. Çin Kunming İthalat ve İhracat Fuarı'nda Pazar günü yatırım değeri 400 milyar yuanı (yaklaşık 56,3 milyar ABD doları) aşan toplam 169 proje için anlaşma imzalandı.

Çin-Güney Asya Fuarı'nda İmzalanan Projelerin Değeri 56 Milyar Doları AştıÇin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen 6. Çin-Güney Asya Fuarı'nın Uluslararası Pavyonu görülüyor, 19 Kasım 2022. (Fotoğraf: Hu Chao/Xinhua)

KUNMİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- 6. Çin-Güney Asya Fuarı ve 26. Çin Kunming İthalat ve İhracat Fuarı'nda Pazar günü yatırım değeri 400 milyar yuanı (yaklaşık 56,3 milyar ABD doları) aşan toplam 169 proje için anlaşma imzalandı.

Yatırım projeleri, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletindeki yeşil enerji, plato özellikli modern tarım, gelişmiş imalat, yeni malzeme ve biyomedikal gibi 12 kilit sektörü kapsıyor.

Fuar, Cumartesi günü Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de açıldı. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak düzenlenen dört günlük fuara 80 ülke ve bölgeden insanlar ve uluslararası örgütler katılarak "Yeni Kalkınma için Yeni Fırsatlar" teması altında görüşmelerde bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Kunming Güncel Haberler

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