Çin-Güney Asya Fuarı, 56 Milyar Dolarlık Yatırım Anlaşmalarının İmzalanmasıyla Sona Erdi

KUNMİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- 7. Çin-Güney Asya Fuarı, Pazar günü sona erdi. Fuarda toplam 404 milyar yuan (yaklaşık 56,1 milyar ABD doları) yatırımın yapılacağı 338 proje imzalandı.

Bu yılki fuar, Kovid-19 pandemisinden bu yana ilk kez tamamen fiili katılımlı olarak yapıldı.

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'de düzenlenen ve beş gün süren etkinlikte 85 ülke, bölge ve uluslararası kuruluştan 30.000'in üzerinde katılımcı, temsilci ve konuk yer aldı.

Çin-Güney Asya Fuarı'nın ilki, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin önerildiği 2013 yılında Kunming'de düzenlenmişti. Yıllar içinde fuarın sergi alanı üç katına çıkarak 51.100 metrekareden 150.000 metrekareye, katılımcı ülke, bölge ve uluslararası kuruluş sayısı da iki katına çıkarak 42'den 85'e yükseldi.

Geçen on yılda ticaret, yatırım, turizm işbirliği ve kültürel etkileşimi entegre ederek kapsamını genişleten fuar, Çin ile Güney Asya ülkeleri ve diğer ülkeler arasındaki etkileşim ve işbirliğinin adresi haline geldi.

Fuarda son 10 yılda Çin ile Güney Asya ülkeleri arasında daha yakın ilişkiler geliştirilirken, iki taraf arasındaki ticaret hacmi iki katına çıktı. Çin, yıllardır Pakistan, Bangladeş ve Maldivler'in en büyük ticari ortağı konumunda bulunuyor.