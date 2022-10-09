Çin, Güneş gözlem uydusu 'Kuafu-1'i fırlattı

Çin, Güneş araştırmalarına veri sağlayacak gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, "Kuafu-1" adı verilen İleri Uzay Güneş Gözlemevi (ASO-S) uydusu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından, 720 kilometre irtifada, Güneş Eşzamanlı Yer Yörüngesi'ndeki planlanan konuma yerleştiği bildirildi.

Adını Çin mitolojisinde güneşi kovalayan devden alan uydunun, Güneş'in manyetik alanı ile Güneş patlamaları ve korona tabakasındaki kütle atımı arasındaki nedensellik ilişkisinin araştırılmasına katkı sağlayacak gözlem verilerini sağlaması amaçlıyor.

Dünya'nın Güneş'in çevresindeki dönüşüne koşut seyretmesi sayesinde, geceleri Güneş'i görüş alanına alamayan yer teleskoplarının aksine yılın büyük bölümünde 24 saat gözlem yapma kapasitesine sahip olacak uydu, başkent Pekin, Haynan Adası'ndaki Sanya ve Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar şehirlerinde kurulan yer istasyonlarına veri aktaracak.

Uydunun günde ortalama aktaracağı 500 gigabaytlık veri, daha sonra Ciangsu eyaletinin merkezi Nancing şehrinde bulunan Mor Dağ Gözlemevi'nde, 2 bin 48 çekirdekli işlemci ile donatılan süper bilgisayar tarafından işlenecek.

Bir tam-disk manyetograf (FMG), Lyman-Alfa spektrumunda gözlem yapan bir teleskop (LST) ve bir katı X-Işını görüntüleyici (HXI) taşıyan 888 kiloluk uydunun keşif faaliyetini en az 4 yıl sürdürmesi hedefleniyor.

Çin, ilk Güneş gözlem uydusu "Şihı"yı, 14 Ekim 2021'de uzaya göndermişti.