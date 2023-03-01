Çin Gümrük İdareleri, Sınır Ötesi Ticareti Kolaylaştırmada Önemli Sonuçlar Elde Etti

BEİJİNG, 1 Mart (Xinhua) -- Çin gümrük idareleri, sınır ötesi ticaretin kolaylaştırılmasını teşvik etmede son yıllarda önemli ilerleme kaydetti.

Çin Gümrük Genel İdaresi yetkilisi Zhao Zenglian Salı günü düzenlenen basın toplantısında, "İthalat ve ihracat malları için genel gümrük işlemlerinin süresi kısaldı" dedi.

Zhao, 2022 yılında ithalat mallarının gümrük işlemlerinin tamamlanmaları için geçen toplam sürenin 32,02 saat, ihracat malları içinse 1,03 saat olduğunu belirtti. Rakamlar, 2017 yılına göre sırasıyla yüzde 67,1 ve yüzde 91,6 düşüşe işaret ediyor.

Yapılan diğer iyileştirmeler arasında, işletmelerin mali yüklerinin azaltılması ve iş gereksinimlerinin daha iyi karşılanması amacıyla ithalat ve ihracat için daha düşük maliyetler ve kolaylaştırılmış prosedürler yer alıyor.