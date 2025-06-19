Çin, Guangdong'daki Sel Yardım Çalışmalarına 60 Milyon Yuan Tahsis Etti

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Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Guangdong eyaletindeki afet bölgelerinin yeniden inşası için 60 milyon yuan tahsis etti. Zhaoqing şehri, şiddetli yağışlardan en çok etkilenen yerlerden biri oldu.

BEİJİNG, 19 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, Guangdong eyaletindeki sel yardım çalışmalarını desteklemek için Çin'in merkezi bütçesinden 60 milyon yuan (yaklaşık 8,36 milyon ABD doları) tahsis ettiğini açıkladı.

Komisyon tarafından çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, bu fonlar Guangdong'un afet bölgelerindeki altyapı ve kamu hizmetlerinin yeniden inşası için kullanılacak.

Zhaoqing, kısa süre önce eyalette meydana gelen şiddetli sellerden en çok etkilenen şehirlerden biri oldu.

Yerel yetkililere göre çarşamba günü öğle saatleri itibarıyla Zhaoqing şehrine bağlı Huaiji ilçesinde yaklaşık 300.000 kişi aralıksız şiddetli yağışlardan etkilenirken, yaklaşık 70.000 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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