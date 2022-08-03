Çin Gözlemevi, Dünya'ya Yakın İki Yeni Asteroid Keşfetti - Haberler

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Çin Gözlemevi, Dünya'ya Yakın İki Yeni Asteroid Keşfetti

Çin Gözlemevi, Dünya'ya Yakın İki Yeni Asteroid Keşfetti

BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mor Dağ Rasathanesi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Dünya'ya yakın iki yeni asteroidin kısa süre önce keşfedilerek teyit edildiği duyuruldu.

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BEİJİNG, 3 Ağustos (Xinhua) -- Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Mor Dağ Rasathanesi'nden Çarşamba günü yapılan açıklamada, Dünya'ya yakın iki yeni asteroidin kısa süre önce keşfedilerek teyit edildiği duyuruldu. 2022 OS1 ve 2022 ON1 olarak tanımlanan asteroidler, sırasıyla 23 Temmuz ve 24 Temmuz'da ilk olarak gözlemevinin Dünya'ya Yakın Cisim Teleskobu tarafından fark edildi. Keşifler, Uluslararası Astronomi Birliği'nin bünyesindeki Küçük Gezegen Merkezi tarafından da doğrulandı. Bugüne kadar 32 Dünya'ya yakın asteroid tespit eden teleskop, aynı zamanda Çin'de veri paylaşımı için Uluslararası Asteroid Uyarı Ağı'na dahil olan tek büyük ekipman parçası olma özelliği de taşıyor. Gözlemevi, yeni keşfedilen iki asteroidin Amor asteroid grubuna ait olduğunu ve yaklaşık 230 metre ile 45 metre çaplarında olduklarının tahmin edildiğini belirtti.

Xinhua / Güncel

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