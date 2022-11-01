Çin Genelinde Ocak-Eylül Döneminde 2.300 Kilometreden Fazla Yeni Demiryolu Hizmete Girdi Güncel Haberler BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin Pazartesi günü yayımladığı verilere göre, bu yılın ilk üç çeyreğinde ülke genelinde toplam 2.381 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattı hizmete girdi. BEİJİNG, 1 Kasım (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin Pazartesi günü yayımladığı verilere göre, bu yılın ilk üç çeyreğinde ülke genelinde toplam 2.381 kilometre uzunluğunda yeni demiryolu hattı hizmete girdi. Verilere göre, bu rakamın 1.198 kilometrelik bölümü yeni yüksek hızlı raylardan oluşuyor. Şirket, dönem boyunca ülkenin demiryolu sektörüne 475 milyar yuan (yaklaşık 66,19 milyar ABD doları) sabit varlık yatırımı enjekte ettiğini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı'na göre Çin, bu yıl toplam 3.300 kilometrelik yeni demiryolu hattı başlatmayı planlıyor. Geçen yılın sonunda, Çin'in yüksek hızlı demiryolu ağının toplam işletme uzunluğu 40.000 kilometreyi aşmıştı. Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Togo Cumhuriyeti Güncel Haberler

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