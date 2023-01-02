Çin Genelinde İnsanlar Yeni Yılı Nasıl Karşıladı?

Çin genelinde Kovid-19 stratejisi optimize edilirken insanlar 2023'ün gelişini çeşitli şekillerde kutladı.

Başkent Beijing'de;

Yeni Yıla geri sayım,

Hunan eyaletinin Liuyang kentinde;

Havai fişek gösterisi,

Çin ana karasının en doğusundaki kent olan Heilongjiang eyaletinin Fuyuan kentinde;

Gün doğumu,

Jiangsu eyaletinin merkezi Nanjing'de;

Qinhuai Fener Festivali,

Hong Kong'da ise;

Dans eden ejderha ve aslan vardı.

SES 1 (Çince): LEUNG, Hong Kong'da aslan dans ekibinin bir üyesi:

"Geleneksel Çin kültürünü seviyoruz. Bunu genç kuşaklara aktarmak istiyoruz ve bu etkinlikten çok keyif alıyoruz."

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin Chifeng kenti;

Bölge sakinleri ve turistler kış balıkçılığı için bir araya geliyor, müreffeh bir yeni yıl için dua ediyorlar.

SES 2 (Çince): WANG TANTAN, Turist:

"Kış balıkçılığı festivali için çok sayıda insan burada bir araya geliyor. Bu çok heyecan verici ve canlı. Önümüzdeki yıl umarım her şey giderek daha iyi hale gelir."

Tibet Özerk Bölgesi'nin merkezi Lhasa;

Yılbaşında 100'den fazla kişi burada düzenlenen dağcılık etkinliğine katıldı.

Gansu eyaletinin merkezi Lanzhou'da Pazar günü bir Yeni Yıl konseri verildi.

Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an'da yeni yılı karşılamak için muhteşem bir ışık gösterisi düzenlendi.

Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Yangshuo ilçesinde 150'den fazla kaya tırmanışı meraklısı Yeni Yılı karşılamak için yarışmada bir araya geldi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.

(XHTV)