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Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi 2022'de 310 Milyar Kilovat-Saat Şebeke Elektriği Üretti

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Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi 2022'de 310 Milyar Kilovat-Saat Şebeke Elektriği Üretti

SHENZHEN, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'de büyük bir nükleer enerji işletmesi olan Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi'nden (CGN) yapılan açıklamaya göre, şirket 2022'de 310,4 milyar kilovat-saat şebeke elektriği üretti.

Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi 2022'de 310 Milyar Kilovat-Saat Şebeke Elektriği ÜrettiÇin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Fuqing şehrinde bulunan 5 numaralı nükleer enerji ünitesi, 30 Ocak 2021. (Fotoğraf: Lin Shanchuan/Xinhua)

SHENZHEN, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'de büyük bir nükleer enerji işletmesi olan Çin Genel Nükleer Enerji Şirketi'nden (CGN) yapılan açıklamaya göre, şirket 2022'de 310,4 milyar kilovat-saat şebeke elektriği üretti.

Bu miktarın 2021'e kıyasla 12,4 milyar kilovat-saat artış gösterdiğini bildiren şirket, 2022 yılında şirkete ait faal nükleer reaktörlerin sayısının 26'ya ulaştığını da duyurdu.

Yeni enerji açısından CGN, 2022'de kurulu kapasiteye rekor bir artışla 7,21 milyon kilovat ekledi ve yerli yeni enerji projelerinin faal kurulu gücü 35 milyon kilovatı aştı.

Geçen yıl, şirketin küresel temiz enerji projeleri 52 milyar kilovat-saat şebeke elektriği üreterek 15 ülke ve bölgeye temiz enerji sağladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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