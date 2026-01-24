Çin Reşit Olmayanlara Zararlı Çevrimiçi İçeriği Sınıflandırmaya Yönelik Yeni Kurallar Yayımladı

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin, gençlerin çevrimiçi korunmasını güçlendirmeye yönelik daha genel çalışmalar kapsamında reşit olmayanların fiziksel ve zihinsel sağlığını etkileyebilecek çevrimiçi bilgileri sınıflandırmaya yönelik yeni kurallar açıkladı.

Çin Siber Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre idarenin de aralarında bulunduğu sekiz devlet dairesi tarafından ortaklaşa yayımlanan önlemlerde reşit olmayanların zarar görebileceği dört çevrimiçi içerik kategorisini tanımlanıyor ve bunları somut biçimleri belirtiliyor.

Açıklamada söz konusu demografik grubun internet kullanımı artmaya devam ederken, internetin reşit olmayanların eğitim, günlük yaşam ve eğlenceleri için önemli bir alan haline geldiği belirtildi.

Çevrimiçi bilgilerin reşit olmayanların fiziksel ve zihinsel sağlığını ve değer yargılarının gelişimini önemli ölçüde etkileyebileceğine dikkat çeken idare, kamuoyunda çevrimiçi korumaların güçlendirilmesine yönelik taleplerin arttığını kaydetti.

Dört kategori arasında reşit olmayanları zararlı davranışları taklit etmeye veya bu davranışlara katılmaya teşvik edebilecek içerikler, reşit olmayanların değerlerini olumsuz etkileyebilecek içerikler, reşit olmayanların görüntülerinin uygunsuz kullanımı ve reşit olmayanların kişisel bilgilerinin uygunsuz şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması yer alıyor.

Yönetmeliklere göre çevrimiçi içerik üreticileri ve çevrimiçi ürün ve hizmet sağlayıcılarının, bu tür bilgilere karşı önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler almaları gerekiyor.

Çevrimiçi platformların, ana sayfa başlıkları, açılır pencereleri, trend aramaları, sıralamaları, öneri akışları ve küratörlü bölümleri dahil olmak üzere, göze çarpan ve dikkat çeken konumlarda bu tür içerikleri göstermesi yasaklandı.

Yeni önlemler 1 Mart 2026'da yürürlüğe girecek.