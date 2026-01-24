Haberler

Çin Reşit Olmayanlara Zararlı Çevrimiçi İçeriği Sınıflandırmaya Yönelik Yeni Kurallar Yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin, reşit olmayanların fiziksel ve zihinsel sağlığını etkileyebilecek çevrimiçi bilgileri sınıflandırmaya yönelik yeni kurallar açıkladı. Yönetmelikler, zararlı içeriklerin tanımlanmasını ve bu içeriklerin çevrimiçi platformlarda gösterilmesini yasaklıyor. Yeni önlemler 1 Mart 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek.

BEİJİNG, 24 Ocak (Xinhua) -- Çin, gençlerin çevrimiçi korunmasını güçlendirmeye yönelik daha genel çalışmalar kapsamında reşit olmayanların fiziksel ve zihinsel sağlığını etkileyebilecek çevrimiçi bilgileri sınıflandırmaya yönelik yeni kurallar açıkladı.

Çin Siber Uzay İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre idarenin de aralarında bulunduğu sekiz devlet dairesi tarafından ortaklaşa yayımlanan önlemlerde reşit olmayanların zarar görebileceği dört çevrimiçi içerik kategorisini tanımlanıyor ve bunları somut biçimleri belirtiliyor.

Açıklamada söz konusu demografik grubun internet kullanımı artmaya devam ederken, internetin reşit olmayanların eğitim, günlük yaşam ve eğlenceleri için önemli bir alan haline geldiği belirtildi.

Çevrimiçi bilgilerin reşit olmayanların fiziksel ve zihinsel sağlığını ve değer yargılarının gelişimini önemli ölçüde etkileyebileceğine dikkat çeken idare, kamuoyunda çevrimiçi korumaların güçlendirilmesine yönelik taleplerin arttığını kaydetti.

Dört kategori arasında reşit olmayanları zararlı davranışları taklit etmeye veya bu davranışlara katılmaya teşvik edebilecek içerikler, reşit olmayanların değerlerini olumsuz etkileyebilecek içerikler, reşit olmayanların görüntülerinin uygunsuz kullanımı ve reşit olmayanların kişisel bilgilerinin uygunsuz şekilde ifşa edilmesi veya kullanılması yer alıyor.

Yönetmeliklere göre çevrimiçi içerik üreticileri ve çevrimiçi ürün ve hizmet sağlayıcılarının, bu tür bilgilere karşı önleyici ve kısıtlayıcı tedbirler almaları gerekiyor.

Çevrimiçi platformların, ana sayfa başlıkları, açılır pencereleri, trend aramaları, sıralamaları, öneri akışları ve küratörlü bölümleri dahil olmak üzere, göze çarpan ve dikkat çeken konumlarda bu tür içerikleri göstermesi yasaklandı.

Yeni önlemler 1 Mart 2026'da yürürlüğe girecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı

Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan'a canlı yayında o an soruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız

38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Kreşte taciz soruşturmasında mağdur çocuğun ifadesi: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip çıplakken kameraya çekti

Mağdur çocuğun ifadesi ortaya çıktı: Elbisemi indirip kameraya çekti
Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu

Termometreye bakan gözlerine inanamadı! Makarna bile havada dondu
Gürsel Tekin: Madde bağımlılığını görmezden gelirsek geleceğimizi kaybederiz

Gürsel Tekin'in dikkat çektiği tehlike: Geleceğimizi kaybederiz
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı