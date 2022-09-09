Çin, Gençlerin Astronotlarla Birlikte Bitki Yetiştirebileceği Bir Etkinlik Başlattı

BEİJİNG, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin'in "Astronotlarla Birlikte Bitkiler Yetiştirmek" temalı popüler bilim etkinliği Cuma günü başladı. Hem çevrimiçi hem de yüz yüze gerçekleştirilen açılış etkinliğinde Beijing, Shanghai, Yunnan ve diğer bölgelerden 30'dan fazla okuldan öğrenciler Shenzhou-14 astronotu Chen Dong'un uzay istasyonunda bitki kültürü deneyleri gerçekleştirdiği bir video izledi. Uzayda bitki yetiştirme deneyleri, Dünya'dan gelen direktiflerle 29 Temmuz'da başlamış ve Arabidopsis ile çeltikten oluşan iki bitkinin tohum örnekleri, laboratuvar modelinin yaşam ekolojisi deney kabinine yerleştirilmişti. Tohumlar çimlendi ve an itibariyle durumları iyi. Öğrenciler de Dünya'da Arabidopsis ve çeltik tohumları ekerek büyüme süreçlerini gözlemleyecek. Filizlendirme gözlemi 30 Ekim'e kadar sürecek ve bu sırada internet üzerinden canlı yayın platformlarından "Uzay Bitkilerinin Bakımı" ve "Elle Boyanmış Bitkiler" temalı etkinlikler de gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerde uzmanlar ekim ünitesiyle ilgili açıklamalarda bulunacak, uzay istasyonunda bitki yetiştirmeye dair fiziki bilgiler ile mühendislik bilgilerini yorumlayacak ve uzay istasyonunda bitki yetiştirme süreci ile öğrencilerin bitki yetiştirmedeki başarılarını sergileyecek.